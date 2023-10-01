Удар по аэропорту сочи в рф — момент взрыва беспилотника попал на видео

Беспилотник нанес сегодня утром удар по аэропорту сочи* в рф.
В результате атаки в международном аэропорту сочи на побережье Черного моря задержали 13 рейсов и один отменили.
В минобороны рф заявили, что украинский беспилотник был сбит средствами ПВО над краснодарским краем.
Российское государственное СМИ ТАСС сообщило, что около 8:00 утра по московскому времени в воскресенье Украина якобы пыталась осуществить «террорическую атаку» на объекты внутри рф с использованием беспилотника и что атака якобы «была сорвана».
Сочинский авиаузел входит в десятку крупнейших аэропортов рф.
Отметим, что в следующем году рф намерена увеличить расходы на оборону.
В последнем докладе британской разведки о войне в Украине говорится, что в слитых документах, которые, судя по всему, просочились из российского министерства финансов, содержится предположение, что кремль должен увеличить в следующем году расходы на оборону примерно до 30 процентов от общего объема государственных расходов.
В оценке разведки говорится: «Полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена, но эти цифры позволяют предположить, что рф готовится к еще нескольким годам боевых действий на Украине».
Курсор сообщал, что рф может напасть на еще одно государство или страны Балтии - президент Грузии.
Кроме того, израильский эксперт оценил перспективы российского наступления.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!