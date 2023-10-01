Удар по аэропорту сочи в рф — момент взрыва беспилотника попал на видео

Дрон совершил атаку по аэропорту сочи на территории рф, что стало еще одним серьезным ударом по путину.

Беспилотник нанес сегодня утром удар по аэропорту сочи* в рф.

В результате атаки в международном аэропорту сочи на побережье Черного моря задержали 13 рейсов и один отменили.

В минобороны рф заявили, что украинский беспилотник был сбит средствами ПВО над краснодарским краем.

Российское государственное СМИ ТАСС сообщило, что около 8:00 утра по московскому времени в воскресенье Украина якобы пыталась осуществить «террорическую атаку» на объекты внутри рф с использованием беспилотника и что атака якобы «была сорвана».

Сочинский авиаузел входит в десятку крупнейших аэропортов рф.

Отметим, что в следующем году рф намерена увеличить расходы на оборону.

В последнем докладе британской разведки о войне в Украине говорится, что в слитых документах, которые, судя по всему, просочились из российского министерства финансов, содержится предположение, что кремль должен увеличить в следующем году расходы на оборону примерно до 30 процентов от общего объема государственных расходов. В оценке разведки говорится: «Полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена, но эти цифры позволяют предположить, что рф готовится к еще нескольким годам боевых действий на Украине». Курсор сообщал, что рф может напасть на еще одно государство или страны Балтии - президент Грузии. Кроме того, израильский эксперт оценил перспективы российского наступления.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!