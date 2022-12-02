Удар российских ракет по Запорожью вызвал масштабный пожар

В результате ночного обстрела Запорожья полностью разрушено административное здание. Загорелся пожар, а в жилых домах поблизости вылетели стекла.

Ночью 2 декабря Запорожье обстреляли росссийскими ракетами.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Целью врага было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие, загорелся пожар. По имеющимся данным, жертв нет», — сообщил руководитель областной администрации.

В результате обстрела загорелось здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла.

«Почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям коммунальные службы. К счастью, люди уцелели», — отметил Старух.

Сейчас завалы разбирают, местные власти разрабатывают проект нового совета.

Ситуация в Запорожской области такая, что российские захватчики контролируют более половины территории области, в частности, Энергодар, где расположена ЗАЭС крупнейшая атомная электростанция в Европе.

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