Великобритания заявляет, что контрнаступление Украины в Херсоне набирает обороты

Армия россии, размещенная на западном берегу Днепра, теперь выглядит крайне уязвимой. Херсон практически отрезан от других территорий, оккупированных россией.

Контрнаступление Украины набирает обороты в контролируемом россией* южном украинском городе Херсоне, сообщило в четверг министерство обороны Великобритании.

«Украинские силы с большой вероятностью создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного россией Херсона», — говорится в регулярном разведывательном отчете в Twitter.

49-я армия россии, размещенная на западном берегу Днепра, теперь выглядит крайне уязвимой, заявила британская военная разведка, добавив, что Херсон практически отрезан от других территорий, оккупированных россией.

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