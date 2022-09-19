Украина обвинила россию в «ядерном терроризме» из-за обстрела АЭС

В ночь на понедельник, 19 сентября, российские военные нанесли ракетные удары по Южно-Украинской АЭС.

Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Об этом сообщает Энергоатом.

Российский ракетный удар по объекту, расположенному рядом с атомной электростанцией на юге Украины, не повредил ее реакторы, но повредил другое промышленное оборудование.

«Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет. В Энергоатоме назвали ракетный удар актом «ядерного терроризма». В заявлении говорится, что акты «ядерного терроризма» рф угрожают всему миру, поэтому их необходимо незамедлительно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы.

VOLODYMYR ZELENSKYY: The Mykolaiv region. At night, a missile fell 300 meters from the Pivdennoukrainsk NPP. Windows were damaged in buildings on the territory of the NPP. Russia endangers the whole world. We have to stop it before it’s too late. pic.twitter.com/VwM06V2uP6 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) September 19, 2022

минобороны россии* никак не прокомментировало этот ракетный удар.

Южно-Украинская АЭС расположена вдоль реки Южный Буг, примерно в 300 км к югу от Киева. Это вторая по величине атомная электростанция Украины с тремя реакторами.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, была оккупирована российскими войсками с первых дней вторжения и неоднократно подвергалась обстрелам, из-за которых происходило отключение ее линии электропередачи и в конечном итоге вынудили операторов закрыть ее, чтобы избежать радиационной катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал этот удар по АЭС.

Ранее Курсор сообщал, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.