Украина обвинила россию в «ядерном терроризме» из-за обстрела АЭС

Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Об этом сообщает Энергоатом.

Российский ракетный удар по объекту, расположенному рядом с атомной электростанцией на юге Украины, не повредил ее реакторы, но повредил другое промышленное оборудование.

«Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет. В Энергоатоме назвали ракетный удар актом «ядерного терроризма». В заявлении говорится, что акты «ядерного терроризма» рф угрожают всему миру, поэтому их необходимо незамедлительно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы.

VOLODYMYR ZELENSKYY: The Mykolaiv region. At night, a missile fell 300 meters from the Pivdennoukrainsk NPP. Windows were damaged in buildings on the territory of the NPP. Russia endangers the whole world. We have to stop it before it’s too late. pic.twitter.com/VwM06V2uP6

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) September 19, 2022