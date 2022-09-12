Гендиректор МАГАТЭ рассказал о состоянии украинских АЭС после масштабных ударов рф

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них», — сказал Гросси.

При этом, по его словам, агентство «очень внимательно следит за ситуацией в Украине».

Как сообщал Курсор, накануне вследствие ударов россиян жители Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей остались без света и воды. Также была повреждена одна из крупнейших ТЭЦ в Харькове. Помимо указанных областей, частично обесточенными оказались Донецкая и Запорожская.

Местные главы других территорий просят население сохранять спокойствие и утверждают, что власти пытаются решить эти проблемы.

Также Курсор информировал о том, что МАГАТЭ призвало предотвратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Кроме того, организация предлагает незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг станции.

Кроме того, агентство призывает немедленно установить зону безопасности вокруг станции, а также незамедлительно начать консультации о создании соответствующей зоны.

Ранее в разведке Украины сообщили, что россия планирует опять обстрелять Запорожскую АЭС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!