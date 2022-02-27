Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — написал президент Украины.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о войне Украины с Россией: оккупанты несут рекордные потери, тысячи мертвых и сотни пленных.
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