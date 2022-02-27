Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН

Зеленский сообщил, что Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — написал президент Украины.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Напомним, что ранее «Курсор» писал о войне Украины с Россией: оккупанты несут рекордные потери, тысячи мертвых и сотни пленных.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.