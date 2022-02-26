Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день с начала войны с РФ было убито 3500 российских оккупантов. При том, что до 200 человек взяли в плен. И вот Украина призвала Международный комитет Красного Креста помочь с вывозом тел убитых солдат армии РФ.
Об этом сказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она заявила, что Украина нуждается в этой гуманитарной миссии. Страна хочет, чтобы тела российских солдат попали на территорию РФ.
Также Верещук заявила, что в России должны знать, сколько оккупантов сегодня лежат на украинских дорогах, на украинской земле.
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Еще напомним, что за три дня войны российские войска убили 198 украинцев, ранены 1115 граждан.
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