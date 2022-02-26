В РФ отключили клиентов от Apple Pay и Google Pay

Клиенты банков РФ, которые попали под санкции стран Запада, теперь не смогут пользоваться сервисами Google Pay и Apple Pay.
Об этом сообщили в российском центробанке.
Речь идет о картах таких банков как ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», банка «Открытия».
Владельцы карт теперь не могут расплачиваться ими вне границ РФ, а также использовать карты для оплаты товаров в онлайн-магазинах, агрегаторов услуг.
Также обслуживать клиентов из РФ и Беларуси отказалась литовская платежная система Paysera.
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