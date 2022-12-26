Украина потребует лишить россию статуса постоянного члена СБ ООН — глава МИД

Сегодня, 26 декабря, Украина планирует потребовать лишения россии от статуса постоянного члена Совета безопасности ООНю Такое заявлени сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы официально выразим нашу позицию. У нас очень простой вопрос: имеет ли россия право оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и вообще быть в Организации Объединенных Наций?», — сказал он.

«У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — добавил он.

Кулеба сказал, что вопрос о постоянном месте россии с правом вето в Совете Безопасности ООН, которое также принадлежит США, Великобритании, Франции и Китаю, уже обсуждается в дипломатических кругах.

«Эти вопросы еще не обсуждаются на пресс-конференциях и в публичных заявлениях руководителей государств и правительств, но на более низком уровне люди уже задаются вопросом — какой должна стать россия, чтобы не представлять угрозы миру и безопасности», — сказал дипломат.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, которым поручено урегулировать глобальные кризисы путем введения санкций, санкционирования военных действий и утверждения изменений в уставе ООН. Но постоянная пятерка, обладающая правом вето, которое может заблокировать любую резолюцию, отражает динамику власти в конце Второй мировой войны. Страны давно призывают к реформе СБ ООН, при этом некоторые критикуют отсутствие представительства, когда речь идет о постоянных местах для африканских и латиноамериканских стран.

Президент США Джо Байден в сентябре заявил, что поддерживает расширение Совета Безопасности и то, чтобы он «стал более инклюзивным» — редкий призыв к действиям со стороны Вашингтона, учитывая, что он, как известно, вторгся в Ирак в обход СБ ООН при администрации Джорджа Буша-младшего.

После вторжения россии в Украину западные державы внимательно изучили процедурные правила ООН, чтобы убедиться, что рф не блокирует заседания Совета Безопасности. Они обратились к другому органу ООН — Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, — чтобы добиться осуждения действий кремля.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!