Украина предупреждает о провокациях россии на собственной территории

Представитель украинского министерства обороны недавно предупредил о возможности российской «террористической» атаки на ее собственной территории, которая будет использована для обвинения Украины.

Генерал-майор Кирилл Буданов, занимающий должность начальника управления разведки Минобороны Украины, написал: «Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах».

Комментарии Буданова прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий между российскими и украинскими вооруженными силами. В понедельник украинцы обвинили российские вооруженные силы в том, что они сбрасывали химические вещества на мирных жителей Мариуполя.

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