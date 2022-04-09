Россия планирует отправить на войну с Украиной еще 60 тысяч солдат — СМИ

Российская федерация пока не планирует заканчивать войну в Украине. Так, путин хочет собрать еще солдат, чтобы направить их воевать, однако пока у него н получается достичь поставленных целей.

Россия хочет бросить на войну в Украину еще 60 тысяч призывников и резервистов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на чиновника США.

В то же время, источник не уверен, что россияне смогут собрать такое количество солдат. Разведка США не заметила, что у рф* есть готовые подразделения и части, в полной экипировке и с надлежащей подготовкой, чтобы пополнить те батальонно-тактические группы, которые потеряли боеспособность в Украине.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ВОЗ разрабатывает планы на случай возможных «химических атак» в Украине.

Кроме того, Курсор писал, что вчера российские оккупанты ударили ракетой по украинскому Краматорску.

Еще напомним, что генштаб Украины заявил, что россияне наступают по четырем направлениям. В Генштабе отметили, что все еще существует вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.