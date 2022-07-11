Украина собирает миллионные боевые силы для деоккупации юга

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным, чтобы они освободили от российских оккупантов прибережные районы юга.

Украинская армия собирается вернуть под свой контроль южную территорию и для этого собирает миллионные боевые силы.

Об этом рассказал министр обороны страны Алексей Резников, передает издание The Times.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военнослужащим деоккупировать прибережные районы юга. Но для выполнения этого задания ВСУ нужно вооружение от западных стран и сейчас министр обороны ведет с ними переговоры.

Алексей Резников отметил, что южные регионы жизненно важны для экономики государства, поэтому сейчас идет разработка плана по освобождению территорий от военных российской федерации*, которые незаконно на них вторглись.

«Курсор» писал ранее, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал что нужно, чтобы Украина выиграла войну с россией до конца текущего года.

Еще мы писали, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину россия сильно отстала от графика в своем наступлении на Донбасс. Вместо этого украинские войска показывают хорошие результаты в боях.

Напомним, что израильское ПРО «Железный купол» не сможет защитить Украину от российских ракет. Дело в том, что эта система не может сбивать баллистические и крылатые ракеты, которые использует армия россии.