Глава минобороны Украины рассказал, почему израильский Железный купол не подходит для войны с россией

По словам Алексея Резникова, Украина должна разработать собственную систему ПВО или получить ее от западных стран.

Израильское ПРО «Железный купол» не сможет защитить Украину от российских ракет. Дело в том, что эта система не может сбивать баллистические и крылатые ракеты, которые использует армия россии*.

Об этом заявили министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, он был в Израиле и общался с производителями оружия. «Железный купол» не может закрыть небо на 100 процентов. Он изготовлен таким образом, чтобы сбивать медленные ракеты на низких высотах.

Украине, как заявил Резников, надо создать собственную систему ПВО или получить ее от Запада.

Ранее редакция Курсора сообщала, что из-за войны Украина не сможет принять еврейских паломников. Из-за войны, которую российская федерация развернула на территории Украины, еврейские паломники не смогут приехать в Умань на праздник Рош ха-Шана, чтобы посетить могилу рабби Нахмана.

Кроме того, наш сайт писал, что посольство Украины в Израиле прокомментировало сотрудничество с МВД.

Еще напомним, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев.