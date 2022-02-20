Украина временно закрыла КПП на Донбассе из-за обстрелов

Россия отрицает какие-либо планы нападения на своего соседа, а Украина категорически отвергает заявления Москвы о том, что Киев может начать наступление на востоке Украины.

Украина в воскресенье приостановила работу одного из семи контрольно-пропускных пунктов на территории восточного Донбасса, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами, из-за сильного обстрела, сообщили украинские военные.

На прошлой неделе резко возросло количество обстрелов через линию, разделяющую правительственные войска и сепаратистов, что украинское правительство назвало провокацией. Западные союзники Киева говорят, что Россия готовится к вторжению в Украину, и обеспокоены тем, что эскалация может быть использована в качестве предлога.

Россия отрицает какие-либо планы нападения на своего соседа, а Украина решительно отвергает предположения Москвы о том, что Киев может начать наступление на востоке Украины.

В субботу сепаратисты трижды обстреляли контрольно-пропускной пункт «Счастье» из минометов и тяжелых противотанковых гранатометов, поскольку число нарушений режима прекращения огня сепаратистами вдоль линии фронта увеличилось до 136 с 66 в пятницу, сообщили военные на своей странице в Facebook.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Кроме того, Россия проведет масштабные ядерные учения. Министерство обороны заявило, что президент России Владимир Путин будет лично наблюдать за ходом субботних учений, в ходе которых будут проведены многочисленные тренировочные пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.

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