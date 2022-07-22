Украина за две недели ликвидировали более 80 российских офицеров

Потери включают пилотов-истребителей, которые являются элитой любой армии. Подготовка одного специалиста может занять 15-17 лет и обойтись в 12-14 миллионов долларов. К концу июля российские ВВС потеряли не менее 50 летчиков-истребителей.

Русская служба ВВС ведет список официально признанных российских военных потерь. Он показывает, что за последние две недели число убитых офицеров значительно возросло.

По состоянию на 22 июля журналистам удалось собрать информацию о 4 940 погибших солдатах и офицерах вооруженных сил россии*. Они подчеркивают, что эта информация не отражает истинных масштабов потерь, но информация подтверждается средствами массовой информации.

Из 4940 погибших 852 были офицерами. Из них за последние две недели было убито более 80 офицеров, десять из которых в звании полковника. За последние три месяца доля офицеров среди всех погибших военных снизилась. Если в марте и апреле каждый пятый человек был офицером, то в июне и июле — только 17%. Сейчас снова наблюдается тенденция увеличения потерь среди тех, кто имеет звание офицера.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!