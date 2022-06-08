Украина заявила, что не санкции Запада, а действия россии ведут к продовольственному кризису

17:51, Вчера
Новости СНГ, Мировые новости
Голодомор фото
Фото: Офис президента Украины

Власти рф умышленно разжигают мировой продовольственный кризис, пытаясь с помощью такого шантажа добиться отмены санкций стран Запада и США.

Действия россии*, ведущую агрессивную политику захвата территорий, блокировки морских портов и разворовывания украинских элеваторов ведут к глобальному зерновому кризису.

Украина заявила, что именно это, а не западные санкции против москвы привели к резкому росту мировых цен на пшеницу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел брифинг с журналистами и заявил: «Мы активно общаемся, президент и я, об истинной причине этого кризиса: это российская агрессия, а не санкции».

При этом россия намерена обойти санкции под прикрытием обеспечения безопасного выхода грузовых кораблей через морские порты Украины. Об этом Кулеба сказал так: «Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты.»

СМИ сообщили, что 7 июня из оккупированного Мелитополя вывезено 11 вагонов пшеницы.

Ранее «Курсор» передавал слова экс-главы Моссада: Израиль чрезмерно нейтрален к россии.

Редакция писала, что Израиль направил самолет с гуманитарной помощью в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Орли Шендт
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