Израиль направил самолет с гуманитарной помощью в Украину

Израильскими властями направлен в Украину самолет с медицинской помощью и товарами первой необходимости. Груз предназначен для поддержки украинских граждан, находящихся на грани катастрофы.

Израиль направил в Украину грузовой самолет, на борту которого находятся 15 тонн гуманитарной помощи.

Информацию об этом передал Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Маршрут пролегает через Венгрию. На борту находится медицинская помощь и товары первой необходимости.

«Курсор» ранее сообщал, что с 24 февраля Израиль принял 32 тыс. беженцев из Украины. С 24 февраля в Израиль также въехало 38 тысяч граждан россии. 19 тысяч из них уже покинули Израиль. 10,000 сделали репатриацию.

Также мы передавали слова экс-главы Моссада: Израиль чрезмерно нейтрален к россии. По словам бывшего главы Моссада, несмотря на сильный натиск и критику со стороны как США, так и всего Запада, «Израиль почти совсем не изменил своей позиции» в чрезмерно нейтральном отношении к россии.

Напомним, в оккупированном Мариуполе может начаться эпидемия холеры. Из-за зверств российской армии в Мариуполе и массовых захоронений во дворах, по всему городу распространяется запах разложения, который усиливается из-за погоды.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!