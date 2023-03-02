Украинка находилась 5 часов в обнимку с котом под завалами дома, который обстреляла россия

Девушка не знает, куда исчезли ее остальные животные.

В украинском городе Запорожье, который сегодняшней ночью обстреляла россия, девушка по имени Катерина Мельник 5 часов находилась под завалами в обнимку с котом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас».

Всего у пострадавшей трое рыжих котов. С одним из них она была под завалами, пока их разбирали спасатели, а еще двоих домашних любимцев пока что найти не удалось.

Она обратилась ко всем неравнодушным украинцам, чтобы они вышли с ней на связь, если заметят остальных котов.



Отметим, что ночью 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в частности многоэтажный жилой дом с мирным населением. Вероятно, что удары были нанесены ракетами С-300.

«Проклятые рашистские уроды снова коварно атаковали ночное Запорожье. По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушения получил многоэтажный жилой дом», – рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Позже он сообщил, что россияне практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Многие люди оказались под завалами, есть погибшие.

На месте трагедии развернули пункты помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами эвакуируют.





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