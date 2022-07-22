Украинская авиация нанесла восемь ударов по врагу на юге страны

По данным ОК «Юг», из-за больших потерь солдаты 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказываются идти в бой. Противник прибегает к оборонительным действиям, держась за отступные рубежи.

В течение дня 21 июля авиация Вооруженных сил Украины нанесла восемь ударов по позициям и складам российских оккупантов на юге Украины, по данным Южного оперативного командования. Пять ударов были нанесены бомбардировщиками и штурмовиками, а три удара были нанесены парами вертолетов.

«Под удар попали пять укреплений и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также пункт сосредоточения живой силы противника в Николаевской области», — отметили в ОК «Юг».

В общей сложности ракетные и артиллерийские подразделения провели более 230 стрельб в течение 21 июля, нанеся русским большой урон.

Подтверждены такие потери врага:

35 военнослужащих;

1 самоходная гаубица «Мста-С»;

2 беспилотных разведчика;

3 единицы бронетехники;

8 единиц автомобильной техники.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!