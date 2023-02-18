Украинская разведка оценила риск прямого вступления Беларуси в войну

Россияне пока не готовы открывать новый фронт со стороны Беларуси.

Армия российской федерации* продолжает использовать территорию Беларуси в своих целях, но на данный момент оккупанты не располагают таким количеством техники и живой силы, чтобы пойти в новое наступление на Киев. Однако владимир путин оказывает на Лукашенко давление и пытается вовлечь его военных в войну против Украины.

Об этом на Telegram-канал сообщает Главное управление разведки Украины.

За российскими военными на территории Беларуси ведется наблюдение. Разведчики видят, что Беларусь поддерживает российскую агрессию, но в то же время не спешит полноценно вступать в военный конфликт с Украиной, однако давление рф является существенным. Согласно оценке, белорусские военные будут вынуждены пойти на войну, если получат соответствующий приказ от Лукашенко.

Однако на данный момент и в ближайшие две-три недели угроза нападения на Украину со стороны Беларуси маловероятна, сейчас там не наблюдается ударных группировок.

«Курсор» писал ранее, что в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

Еще мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте числа провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Напомним, в СМИ предполагают, что рф перевозила на территорию Беларуси своих солдат в промышленных цистернах, в тех, которые предназначаются для переправки большого количества жидкости. Таким образом агрессор пытался замаскировать переброску своих сил.