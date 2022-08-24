Украинская разведка рассказала, есть ли угроза вторжения из Беларуси

Представитель украинской разведки Андрей Юсов ответил, существует ли на данный момент угроза наземной операции со стороны Беларуси.

Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне, потому что позволяет российской федерации* использовать свою территорию для атак на Украину. Но с ее стороны на данный момент нет угрозы наземного вторжения.

Об этом сообщается на Telegram-канале ГУР МОУ.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что россия может продолжить наносить ракетные удары с территории Беларуси, но наземного нападения пока не планируется.

По его словам, Украина уже готова к любому сценарию развития войны, включая нападения солдат с территории Беларуси. Но подготовки к воплощению подобного вторжения разведчики пока не наблюдают.

«Курсор» писал ранее, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы хотела нанести ракетные удары по военным объектам РБ. Правда, все ракеты были перехвачены, а потому «ничего не прилетело».

Еще мы писали, по словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, от Беларуси не исходит никаких угроз для Украины, но украинские власти предпринимают попытки поставить «некий заслон».

Напомним, по мнению аналитиков, президент российской федерации владимир путин, вероятно, оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который демонстрирует номинальную. поддержку рф в войне в Украине.