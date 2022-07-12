Озвучена вероятность прямого участия Беларуси в войне

Военные эксперты отмечают, что пока что Беларусь избегает прямого участие в войне, развязанной россией* против Украины.

По мнению аналитиков, президент российской федерации владимир путин*, вероятно, оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который демонстрирует номинальную. поддержку рф в войне в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

Военные аналитики, проанализировав текущую ситуацию, считают, что белорусский лидер будет продолжать предоставлять россии доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы показать хотя бы номинальную поддержку действиям путина.

Кроме этого, оценивая прямое участие Беларуси в войне на территории Украины, эксперты заявили, что это маловероятно, потому что это повлияет на стабильность внутри республики и может поставить под угрозу будущее режима Лукашенко.

Согласно последним данным, россия получила полный контроль над белорусским аэродромом Зябровка (Гомельская область). Сейчас там обустраивают российскую военную базу.

Кроме этого, в Беларуси усилились авиатренировки сразу на пяти аэродромах.

Ранее Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что цель россии — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

Наша редакция писала, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!