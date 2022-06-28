В Беларуси заявили, что не угрожают Украине

Ранее сообщалось, что, вероятно, Лукашенко готовит Беларусь к вступлению в войну против Украины.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, от Беларуси не исходит никаких угроз для Украины, но украинские власти предпринимают попытки поставить «некий заслон».

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала СТВ.

«Сегодня наши украинские соседи пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит», – сказал Вольфович.

Госсекретарь Совбеза также отметил, что в настоящее время возрастает политическое давление на Беларусь, а также пожаловался на санкции, которые затрагивают и республику. Он добавил, что Однако, Беларусь уже привыкла к этому.

Ранее Курсор писал, что владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну. Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.

Наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле хочет путин от Лукашенко.

Также СМИ писали, что у кремля есть план отстранения Лукашенко от власти. Кремль хочет избавиться от нескольких кланов вокруг белорусского президента, которые пытаются удержать свои позиции.

В ISW рассказали, решится ли Лукашенко вводить войска в Украину. Специалисты ISW проанализировали сможет ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решится на наступление на Украину.

В МВД Украины рассказали, возможно ли новое наступление из Беларуси. В ведомстве ответили на вопрос, возможно ли новое наступление на Украину из Беларуси.

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Курсор сообщал, что Александр Лукашенко рассказал, в каком случае «ударит по Киеву». Формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что глава рф путин никогда не просил его участвовать в «спецоперации» в Украине и предостерег Киев от ударов по Беларуси и россии.

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