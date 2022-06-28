В Беларуси заявили, что не угрожают Украине

По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, от Беларуси не исходит никаких угроз для Украины, но украинские власти предпринимают попытки поставить «некий заслон».
Об этом чиновник заявил в эфире телеканала СТВ.
«Сегодня наши украинские соседи пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит», – сказал Вольфович.
Госсекретарь Совбеза также отметил, что в настоящее время возрастает политическое давление на Беларусь, а также пожаловался на санкции, которые затрагивают и республику. Он добавил, что Однако, Беларусь уже привыкла к этому.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!