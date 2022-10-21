В ВСУ опровергли обвинения рф в обстреле гражданских на Антоновском мосту

Гражданским лицам оккупанты разрешили проезжать по Антоновскому мосту до 20:00, поэтому украинские военные обстреляли переправу российских войск и техники после 22:00.

В ВСУ прокомментировали попытки оккупантов из рф* обвинить Украину в обстреле гражданского населения.

Как сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, обстрел гражданских, в котором обвиняют Украину, противоречит информации самих оккупантов.

«Они пытаются скрыть свою причастность к военным и сделать картинку происходящего обстрелом мирного населения. Но это не так», — сказала Гуменюк.

ВСУ подтвердили удары по Антоновскому мосту, которые проводились после 22:00, о чем пишут и российские пропагандисты.

Напомним, обстрел произошел после 22:00, а переезд гражданских лиц был разрешен только до 20:00. А во время комендантского часа переправа используется только в военных целях.

Ранее Курсор информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО. Напротив официальной резиденции премьер-министра Яира Лапида в Иерусалиме пройдет митинг в поддержку Украины, призванный обратить внимание правительства Израиля на изменившуюся мировую ситуацию и сотрудничество Ирана и рф.

Также сообщалось, что эксперт раскрыл детали нового плана россии с использованием ракет кинжал.

Ранее Курсор писал, что в Госдепе США отметили, что россия «находится в отчаянии», но также опасна. россия пытается найти союзников, чтобы продолжать свою военную кампанию в Украине.

Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.