Зеленский: Украина введет визовый режим для граждан рф уже в июле

Петиция о введении визового режима для российских граждан набрала нужное количество голосов и поддержана президентом Украины. Новые правила въезда в страну будут действовать с 1 июля.

В рамках противодействия угрозе национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины будет отменен безвизовый режим для граждан рф*. Кабинет Министров должен принять это решение в пятницу, 17 июня, и разработать новый механизм.

Об этом сообщается на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, будет прервано действие некоторых международных договоров Украины с рф и отменено Соглашение между Правительством Украины и рф о безвизовых поездках граждан Украины и россии.

Визовый режим въезда для граждан рф будет введен уже с 1 июля 2022 года.

Петицию об отмене безвизового режима на имя президента Украины направили украинские граждане, которые извлекли жестокий урок из кровавого нападения рф и российской агрессии. Украинцы отвернулись от народа страны, которая проводит политику геноцида в адрес мирных жителей и в целом всего народа.

«Курсор» писал, что Еврокомиссия одобрила заявку на кандидатство Украины в ЕС.

Также мы сообщали, что рф пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров – британская разведка. Богатые люди рф, в отличие от простого народа, не поддерживают войну, ведь она мешает им строить бизнес и фактически уже сделала россию страной-изгоем. Чтобы избежать последствий санкций, миллионеры ищут способ покинуть рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!