Украинские десантники уничтожили два российских танка вместе с экипажами

Украинские военные продолжают наносить армии российской федерации* серьезные потери и убытки. Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точными выстрелами превратили два танка в груды металла.

Видео своей меткой работы украинские военные опубликовали на Telegram-канале десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В публикации говорится, что львовские десантники продолжают уничтожать российских захватчиков. На видео зафиксирована филигранная работа противотанкистов, которые ежедневно успешно превращают в металлолом боевые машины оккупантов.

«Курсор» ранее писал, что Вооруженные Силы Украины активно используют на фронте чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 4D от Excalibur Army. В сети появилось видео, как с ее помощью бойцы бьют по позициям армии российской федерации.

Еще мы писали, что войска рф продолжают отчаянные попытки подобраться поближе к Харькову. Но теряют там множество техники и солдат. Украинские военнослужащие показали, как артиллерия ВСУ превратила в металлолом несколько единиц военной техники противника.

Напомним, военные журналисты рассказали о боевой работе украинских артиллеристов, уничтожающих врага на Запорожском направлении, используя буксированные гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!