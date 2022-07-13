ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов с помощью новейшего чешского оружия: мощное видео

Вооруженные Силы Украины активно используют чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 4D от Excalibur Army.

Соответствующее видео с работой подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ обнародовал Генеральный штаб. На нем можно увидеть регулярную работу RM-70 4D по позициям армии рф*.

Czech-donated RM-70 Vampire 4D MLRS from the Ukrainian 10th Mountain Assault brigade pic.twitter.com/L2XWA6LZv3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 11, 2022

Стоит отметить, что обычные RM-70, являющихся вариантом советского «Града» с переносом на адекватное шасси Tatra и добавлением системы подзарядки, впервые попали на видео еще в мае. А первая информация о получении этих систем – в апреле.

В то же время, получение модернизированной версии RM-70 4D означает то, что это именно новые машины, изготовленные по заказу Украины, или заказанные правительством Чехии и переданные в качестве военной помощи.

Известно, что RM-70 4D оснащается современной цифровой системой управления огнем, позволяющей автоматизировать наводку за счет баллистического вычислителя и системы спутниковой и инерциальной навигации. Но на опубликованном видео зафиксирован эпизод с использованием оптического прицела.

Это может говорить о более простой версии модернизации RM-70.

Напомним, что украинские военные показали видео работы боевых вертолетчиков. Асы Воздушных сил профессионально защищают небо и эффективно уничтожают российских захватчиков.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!