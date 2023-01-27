Украинские военные показали кадры уничтожили российских солдат с помощью дрона

Украинские защитники выявили огневую позицию солдат рф * на Бахмутском направлении. Точным ударом они уничтожили захватчиков с помощью дрона-камикадзе. Видео операции бойцы обнародовали в соцсетях.

«Запустив дрон-камикадзе, операторы доставили пламенный привет оккупанту», — шутят военные.

На кадрах видно, что украинские бойцы уничтожили как минимум две единицы живой силы врага.

Добавим, что Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уже ликвидировали около 124 тысяч 710 российских захватчиков. Только за минувшие сутки жизни лишились 850 оккупантов из рф*. Количество раненых захватчиков посчитать в настоящее время невозможно, но эксперты говорят, что их как минимум вдвое больше.

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!