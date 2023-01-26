Украинские военные показали «охоту» на иранские беспилотники

Украинские военные показали, как они ночью сбивали иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131.

Фото «охоты» были сделаны в Киевской области.

Ранее Зеленский рассказал, чем ответит Украина на ракетный террор рф, а также упомянул об иранских дронах.

«Курсор» сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп не поддержал поставки танков ВСУ, потому что считает, что это может привести к ядерной войне.

Помимо этого в украинской разведке заявили, что путин болен и это подтверждено.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!