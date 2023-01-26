Зеленский рассказал, чем ответит Украина на ракетный террор рф

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении прокомментировал последний массированный ракетный удар, совершенный *россией.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Удар, полностью подтверждающий все то, о чем мы говорили с партнерами», ‒ сказал он.

По словам украинского лидера, остановить российские атаки можно лишь «адекватным оружием», потому что «ничего другого государство-террорист не поймет», а также новыми санкциями и юридическим оружием. Под последним он предполагает создание трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.

«Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник – это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов», ‒ утверждает Зеленский.

Президент Украины упомянул о расширении танковой коалиции, к которой недавно примкнула Канада. Всего в нее вошло уже 12 стран.

Напоследок Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине противодействовать рф, ускоряет поставку необходимых средств обороны и готов к усилению санкционного давления на кремль.

Ранее Венгрия обвинила Украину в «жестокой» мобилизации закарпатских венгров.

«Курсор» сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп не поддержал поставки танков ВСУ, потому что считает, что это может привести к ядерной войне.

Помимо этого в украинской разведке заявили, что путин болен и это подтверждено.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!