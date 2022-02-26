В Киевской области замечена большая колонна военной техники оккупантов

Приблизительно 100 единиц боевой техники с белой буквой V. Сообщается, что танков в колонне российских оккупантов нет, однако есть другая гусеничная техника и БТР.

В сторону столицы Украины движется колонна, в которой примерно 100 единиц военной техники. Сообщается, что она была замечена в Вышгородском районе области. На технике белой краской написана латинская буква V. На рукавах захватчиков белый скотч.

Колонна двигалась в селе Козаровичи, на затем остановилась. Предполагается, что они могут либо двинуться на север, либо в сторону Киева через мост реки Ирпень. Сообщается, что в колонне танков нет, но есть другая гусеничная техника и БТР.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

Кроме того, наш портал писал, что украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области.

Еще напомним, что Гаага будет изучать военные преступления РФ против Украины.

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