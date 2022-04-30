Украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины

Украинские военные уже не раз доказали свой профессионализм в бою с российскими оккупантами. И вот в сети появилось видео, снятое дроном, на котором можно увидеть, как с большой высоты этот же беспилотник скинул гранату прямо в люк автомобиля российских захватчиков.
Ролик показали на телеграм-канале Реальная война.
«Ювелирное попадание прямиком в оккупантов. Воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко закинули снаряд с беспилотника прямо в люк автомобиля с российскими террористами», — подписали видео администраторы канала.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.
Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.
Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!