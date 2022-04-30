Украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины

Многие эксперты предполагали, что российские войска смогут быстро захватить Украину. Эту же версию продвигала и российская пропаганда. Однако ВСУ смогли не только продержаться против захватчиков, но и полностью выбить их из некоторых направлений.

Украинские военные уже не раз доказали свой профессионализм в бою с российскими оккупантами. И вот в сети появилось видео, снятое дроном, на котором можно увидеть, как с большой высоты этот же беспилотник скинул гранату прямо в люк автомобиля российских захватчиков.

Ролик показали на телеграм-канале Реальная война.

«Ювелирное попадание прямиком в оккупантов. Воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко закинули снаряд с беспилотника прямо в люк автомобиля с российскими террористами», — подписали видео администраторы канала.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.