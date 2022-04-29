Житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела

Житель Донецкой области возмущен тем, что россия устроила в Украине. По словам мужчины, его не нужно было «освобождать», ведь он всю жизнь говорит на русском языке и никто его не ущемлял.

Житель Донецкой области рассказал, что ему пришлось похоронить собственную дочь в огороде. Женщина погибла из-за артиллерийского обстрела – ее убил осколок.

Мужчина по имени Николай Харченко рассказал журналистам Радио Свобода свою историю.

Николай хотел выехать из Донецкой области на эвакуационном поезде, так как фронт все ближе приближался к его селу Времьевка.

«Мы были в подвале, а доця не успела. Ее на пороге… Осколками…», — рассказал мужчина.

Он похоронил свою дочь в огороде под грушей. Отец погибшей женщины рассказал, что возмущен тем, что россия* устроила в Украине. Россияне говорит, что якобы освобождают русскоговорящих людей от «нацизма», которых якобы притесняют. Однако мужчина заявил, что всю жизнь говорил в Украине на русском и не чувствовал никакого ущемления.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

Еще напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!