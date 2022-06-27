Украинские военные уничтожили уже 35 тысяч солдат рф, потери растут с каждым днем

По состоянию на утро 27 июня украинские военные ликвидировали около 35 тысяч солдат рф*, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные данные, реальное число уничтоженных россиян куда выше.

Как передаёт Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Кроме того, россияне теряют в Украине огромное количество техники, восстанавливать которую им просто нечем. Так, украинские защитники уничтожили 1 552 (+20 за минувший день) вражеских танка, 3 687 (+28) боевых бронированных машин, 771 (+7) артиллерийскую систему, 243 (+0) реактивных систем залпового огня, 101 (+2) средство противовоздушной обороны, 2 (+0) самолета, 184 (+0) вертолета, 636 (+6) беспилотников оперативно-тактического уровня, 139 (+0) крылатых ракет, 14 (+0) кораблей /катеров, 2 575 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 60 (+0) единиц спецтехники.

Эксперты говорят, что в распоряжении рф еще много снарядов и танков, но много уже разваливается на ходу. О плачевном состоянии российской техники рассказывают и украинские бойцы — известны случаи, когда танки просто не доезжают до обозначенных позиций.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!