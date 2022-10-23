Украинские воины сожгли две ББМ оккупантов под Бахмутом

На Бахмутском направлении воины 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сожгли две боевые бронированные машины российских оккупантов.

Об успешном уничтожении вражеской бронированной техники в Донецкой области сообщили в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«На Бахмутском направлении воины 95-й ОДШБр сожгли две ББМ противника», — подписали военные видео.

Как сообщал Курсор, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают проводить успешные операции на юге Украины. Так, на днях было захвачено в плен несколько российских оккупантов. Среди пленных оказались и «кадыровские» бойцы.

«Известно, что подразделения тик-ток воинов кадырова* фактически не появляются на передней линии столкновения, а в основном используются российским командованием как заградительные отряды, которые не дают возможности отступать с поля боя передовым подразделениям», — говорится в сообщении.

Также Курсор информировал о том, что в начале октября в открытом доступе появилось видео, указывающее на то, что бойцы Вооруженных Сил Украины в ходе боев за освобождение Херсонщины впервые уничтожили российский бронеавтомобиль С-СТС, более известный широкой публике под обозначением «ахмат».

«Вряд ли «кадыровцы» по своей воле вступили в бой против бойцов ВСУ. Скорее всего, это был один из заградотрядов, который прислали россияне для сдерживания бегства своих войск в Херсонскую область. По данным Генштаба, в этом случае речь шла о 1300 «кадыровцах», которые должны были в случае чего стрелять в спину россиянам», — отметил военный портал Defense Express.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!