Украинские войска нанесли крупное поражение россиянам на южном направлении

ВСУ 9 июля ликвидировали 58 российских оккупантов, почти двадцать единиц техники, а также 4 склада боеприпасов на южном направлении.

В связи с большими потерями произошло значительное ухудшение морально-психологического состояния российских отрядов в Херсонской области за последнюю неделю.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования «Юг» на его официальной странице в Facebook, пишет Укринформ.

«Противник продолжает вести боевые действия с занятых позиций. В связи с большими потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния отрядов рашистов в Херсонской области», — говорится в сообщении.

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и один авиаудар. Семь ракет выпущены из РСЗО «Смерч» по селу Радушне Криворожского района. Вертолет Ка-52 нанес авиаудар по району Плотницкого. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли два огневых удара по командным пунктам противника, скоплению техники и складам полевых боеприпасов в районе Чернобаевки. Данные о потерях противника уточняются.

«По предварительной информации, по результатам выполнения огневых задач известно, что противник потерял 58 реактивных установок, две гаубицы «Мста-Б», одну автоматизированную станцию ​​помех («Житель»), три единицы бронетехники и 12 техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов — один в Николаевской области, остальные в Херсонской области. Окончательные потери противника уточняются», — сообщили военные.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!