Украинские войска сбили 2 самолета захватчиков

Украина успешно проводит оборонительные действия. Вооруженным силам страны удалось не допустить значительного продвижения россии* за прошедшие сутки.

Об этом информирует министерство обороны Украины на Facebook.

По информации министерства, украинские войска сбили два истребителя и вертолет. Также сообщили, что Украине удалось разбомбить российские бронетанковые колонны с воздуха.

Однако по многим украинским городам продолжаются российские обстрелы.

Минобороны информирует, что российские войска вынуждены пытаться удержать уже захваченные позиции, вместо того чтобы продвигаться вперед.

«Курсор» ранее сообщал, что НАТО вновь предупредило, что россия может применить химоружие в Украине. Йенс Столтенберг считает, что россия может использовать ложный предлог или провести атаку под ложным флагом. Целью этой операции может быть применение химического оружия на оккупированных территориях.

Также «Курсор» публиковал информацию, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО. Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!