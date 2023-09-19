Украинский дрон заснял, как военные рф "воспитывают" друг друга

Об эффективности таких методов говорить не приходится.

Украинские военные с помощью дрона сняли на видео процесс "воспитания" российских военных.

Так, на опубликованных кадрах видно, как командир бьет палкой подчиненных военных *рф. Об эффективности таких методов не сообщается.

Ранее мы писали, что на минувшей неделе украинские военные в ходе контрнаступления успешно освободили от российских оккупантов село Авдеевка (Донецкой области). Перед установкой контроля над этой местностью ВСУ нужно было проверить, не осталось ли там россиян, потому что их враги до последнего надеялись отбиться и сохранить свои позиции на подходе к населенному пункту.

На опубликованных в сети кадрах заметно передвижение украинских защитников по лесополосам и проверку окопов, в которых были захватчики. Они забрасывали ВС рф гранатами и продвигались под вражескими минометными обстрелами.

Также "Курсор" сообщал, что сегодняшним утром, 19 сентября, россияне совершили обстрел Херсона и попали в троллейбус с пассажирами, передвигавшийся по улицам города. Известно о погибшем и пострадавших вследствие этого российского преступления.

Полиция установила, что россияне совершили обстрел Херсона из артиллерии. Всего за прошедшие сутки зафиксировали 95 обстрелов области, в рамках чего оккупанты также пользовались минометами, "Градами", БПЛА и авиацией.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!