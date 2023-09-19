Рф обстреляла Херсон, под ударом оказался троллейбус с пассажирами, появилось видео

По данным полиции, противник совершил обстрел города из артиллерии.

Во вторник утром, 19 сентября, российские оккупационные войска обстреляли Херсон и попали в троллейбус, который передвигался по дороге с пассажирами. В результате происшествия, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, захватчики ударили по Корабельному району Херсона, повредив 9 троллейбус. Жертвой российского террора стал сержант полиции, который находился рядом с местом "прилета". Двое пассажиров общественного транспорта (33-летний и 55-летний мужчины) были госпитализированы в медицинское учреждение, сейчас их обследуют врачи.

В украинской полиции отметили, что противник обстрелял город из артиллерии. За прошедшие сутки было зафиксировано 95 обстрелов области, оккупанты применяли также минометы, "Грады", БПЛА и авиацию. Только по самому Херсону враг выпустил 11 снарядов.

"Курсор" писал ранее, что в западноукраинском городе Львов рано утром во вторник, 19 сентября, произошли взрывы. Местные власти заявили, что в результате российской воздушной атаки произошел крупный пожар на промышленном складе.

Еще мы писали, что в ночь на 18 сентября текущего года Украина подверглась атаке ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131 и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В сети появилось видео работы ВСУ.