В Берлине на акцию в поддержку Украины вышло около полмиллиона человек

По данным полиции Берлина, в немецкой столице собралось более 100 тысяч человек, чтобы выразить поддержку Украине и осудить действия российских оккупантов. Активисты же сообщают, что количество митингующих может достигать 500 тысяч.

Около 500 000 человек собрались в Берлине, чтобы выразить протест против вторжения России в Украину и проявить солидарность с украинским народом.

Полиция сообщает, что большие толпы заполнили район, первоначально запланированный для демонстрации, вокруг Бранденбургских ворот в центре Берлина, и что они выделили дополнительное пространство для размещения протестующих.

Протест носит мирный характер, в нем участвует много семей с детьми. Люди размахивают украинскими флагами, чтобы выразить свою поддержку стране, разрываемой войной, которую начала Россия.

Некоторые люди несут плакаты с такими лозунгами, как «Руки прочь от Украины» и «Путин, иди на терапию и оставь Украину и весь мир в покое».

Berlin. Over 100,000 people are demonstrating against Vladimir Putin's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/dy6A88OQ0P — Dr. John Njenga Karugia PhD. (@johnnjenga) February 27, 2022

Hundreds of thousands of Germans have joined a massive anti-war protest in Berlin today against Putin’s Ukraine invasion pic.twitter.com/RugEMhNjrr — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) February 27, 2022

#Ukraine protest in Berlin. It’s the largest protest for peace and against the Russian invasion so far. Demonstrators demand an end to Russian aggression and decisive German support. #StandWithUkraine #b2702 pic.twitter.com/RuPvdvTPtL — Louis Westendarp (@louiswesten) February 27, 2022

#Berlin protest in support of #Ukraine I suppose they don't know making any serious action against #Russia will be detrimental to #West pic.twitter.com/mLHP7RKQoi — Amirali Shokoohi (@AmiraliShokoohi) February 27, 2022

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что РФ угрожает наносить удары по транспорту, перевозящему западное оружие на территории Украины.

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