В Берлине на акцию в поддержку Украины вышло около полмиллиона человек

18:10, Сегодня
Мировые новости
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Германия
Фото: pixabay.com

По данным полиции Берлина, в немецкой столице собралось более 100 тысяч человек, чтобы выразить поддержку Украине и осудить действия российских оккупантов. Активисты же сообщают, что количество митингующих может достигать 500 тысяч.

Около 500 000 человек собрались в Берлине, чтобы выразить протест против вторжения России в Украину и проявить солидарность с украинским народом.

Полиция сообщает, что большие толпы заполнили район, первоначально запланированный для демонстрации, вокруг Бранденбургских ворот в центре Берлина, и что они выделили дополнительное пространство для размещения протестующих.

Протест носит мирный характер, в нем участвует много семей с детьми. Люди размахивают украинскими флагами, чтобы выразить свою поддержку стране, разрываемой войной, которую начала Россия.

Некоторые люди несут плакаты с такими лозунгами, как «Руки прочь от Украины» и «Путин, иди на терапию и оставь Украину и весь мир в покое».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что РФ угрожает наносить удары по транспорту, перевозящему западное оружие на территории Украины.

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Автор материала:
Ирен Давид
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