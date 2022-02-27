В Берлине на акцию в поддержку Украины вышло около полмиллиона человек

Около 500 000 человек собрались в Берлине, чтобы выразить протест против вторжения России в Украину и проявить солидарность с украинским народом.
Полиция сообщает, что большие толпы заполнили район, первоначально запланированный для демонстрации, вокруг Бранденбургских ворот в центре Берлина, и что они выделили дополнительное пространство для размещения протестующих.
Протест носит мирный характер, в нем участвует много семей с детьми. Люди размахивают украинскими флагами, чтобы выразить свою поддержку стране, разрываемой войной, которую начала Россия.
Некоторые люди несут плакаты с такими лозунгами, как «Руки прочь от Украины» и «Путин, иди на терапию и оставь Украину и весь мир в покое».
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что РФ угрожает наносить удары по транспорту, перевозящему западное оружие на территории Украины.
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