Украинское контрнаступление в цифрах: уже освободили более тысячи километров

Военные силы Украины за неделю сентября освободили около десятка населенных пунктов, армия перешла от оборонительной тактики к наступательной.

В рамках продолжающихся оборонных операций украинские военные освободили уже десятки населенных пунктов из-под контроля рф*. С 1 сентября освобождены более 1000 квадратных километров территории Украины.

Об этом заявил президент Зеленский.

Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Залужный: «За последние несколько дней ВСУ освободили от оккупантов более 1000 кв. км».

Главнокомандующий опубликовал ролик с поднятием флага Украины на деоккупированных территориях и счастливыми лицами людей, встречающих бойцов ВСУ.

«Более 1000 кв. км освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас», — написал Залужный.

При этом российские пропагандисты до последнего отрицают факты своих потерь и даже после взятия города Балаклея уверяли своих читателей, что «все фейки, все под контролем».

Ранее Курсор писал, что стало известно, как долго рф сможет наносить ракетные удары по Украине.

Напомним, Украина продолжает воевать с рф и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!