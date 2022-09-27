Умер Борис Моисеев: СМИ

Арт-директор артиста Сергей Горох заявил, что пока что о датах церемонии прощания и похорон ничего неизвестно.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Да, это так…Сегодня в 2 часа», – сказал Горох, отвечая на вопрос о смерти Моисеева.

Еще в апреле этого года арт-директор Моисеева сообщил о состоянии здоровья 68-летнего артиста, который перенес два инсульта. По его словам, артист жил в центре *москвы в своей квартире и крайне редко ее покидал.

«Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но, во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день», – сказал Горох.

Еще весной у певцы были проблемы с речью и подвижностью рук, что вызывало сложности в быте. Для помощи Моисееву в его квартире расположили камеры и тревожную кнопку, которую тот мог нажать в случае необходимости в экстренной помощи.

Отметим, что первый инсульт Моисеев пережил еще в 2010 году, после чего у него стали неподвижными левая рука и верхняя губа, а также появились первые проблемы с речью. Уже в 2015 году его настиг второй инсульт, что только ухудшило состояние музыканта. После этого он перестал появляться перед публикой.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!