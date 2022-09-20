Скончался известный активист

Смерть Арье наступила во вторник, 20 сентября, в Израиле после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Покойный был политологом и исполнительным директором Израильского представительства Бакинского центра мультикультурализма и Азербайджанского дома в Израиле.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Арье Гут сделал огромный вклад в дело популяризации азербайджанской истории, культуры и современного геополитического положения на Кавказе», – заявили в обществе азербайджано-израильской дружбы «АзИз».

Гут родился в Баку в 1975 году. Он получил образование в Азербайджанском государственном университете и преподавал в Бакинском Государственном университете на факультете международных отношений. В 2000 году он репатриировался в Израиль, где обрел семью и дом.

В рамках своей деятельности он активно укреплял отношения между Израилем и Азербайджаном, а в 2018 году был одним из международных наблюдателей на выборах.

«Я израильтянин, я люблю Израиль, я люблю еврейский народ, но в то же время, я люблю мою родину – Азербайджан и азербайджанский народ. Я люблю азербайджанскую землю, потому что мой отец родился, вырос здесь, и сделал карьеру великолепного и талантливого телевизионного режиссера. Моя мама родилась в Украине. В конце 60-х годов ХХ века в Украине у нее из-за фактора антисемитизма были трудности с поступлением в университет. Она приехала в Баку, так как ее тетя, которая жила здесь, убедила ее в том, что здесь ей будет хорошо», – заявлял в свое время ныне покойный.

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