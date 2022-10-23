«Уникальный» белорусский беспилотник оказался собран из запчастей с AliExpress

Беспилотник, с шиком и помпой представленный Лукашенко как собственное белорусское изобретение, оказался такой же китайской подделкой, как раньше мопед и ноутбук.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко похвастался «уникальным» беспилотником, разработанным белорусскими специалистами.

По словам Лукашенко, «такой только у нас и в США, но чуть похуже».

Однако как вскоре оказалось, ничего нового в постсоветской стране придумать не смогли и просто заказали запчасти с китайского сайта AliExpress.

Таким образом дрон “Миротворец”, представленный в Беларуси как «уникальное чудо техники», оказался оснащен китайским двигателем Swiwin SW300B за $5846.

В указанной модели китайского двигателя и в беларусском образце полностью совпадают форма, отверстия вентиляции и болты крепления. Журналисты сравнили фото двигателя беспилотника “Миротворец” и китайского реактивного двигателя Swiwin SW300B, признав их идентичными.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине: «Мы никого не убиваем». Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией* никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Также мы информировали, как Лукашенко угрожает Украине. Глава РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина планировала удар по Беларуси. Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности, передает «Белта».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!