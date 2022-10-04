«Мы никого не убиваем»: Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине

Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в войне в Украине. Об этом он сказал на сегодняшнем совещании по вопросам военной безопасности.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал Лукашенко.

Он назвал целью участи Беларуси в войне «не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси», а также «не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Он добавил, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!