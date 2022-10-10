«Уже в пути»: Евросоюз анонсировал новую военную поддержку Украине

Сегодня утром, 10 октября, российская федерация ударила ракетами по многим городам Украины, в частности по Киеву, Львову, Кривом Роге. В Евросоюзе уже отреагировали на преступления россиян и анонсировали Украине новую военную помощь.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что потрясен нападением российской федерации на мирных украинцев, подчеркнув, что таким действиям в 21 веке не место.

Жозеп Боррель осудил ракетную атаку по Украине и заявил, что дополнительная военная поддержка ВСУ со стороны ЕС уже в пути.

«Курсор» писал ранее, что Евросоюз планирует формально положить начало военной тренировочной миссии для Украины. И будет продолжать поддерживать страну. Это ответ ЕС на угрозы российской федерации использовать ядерное оружие «для защиты».

Еще мы писали, что министр иностранных дел россии сергей лавров во время пленарного заседания госдумы заявил, что США подчинили себе коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент войны против рф. Это тактику он сравнил с нацистским режимом Германии.

Напомним, что новый пакет помощи США увеличит количество артиллерии Украины. Американский лидер Джо Байден заверил, что Штаты никогда не признают аннексию россией украинских территорий и будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!