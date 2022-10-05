Новый пакет помощи США увеличит количество артиллерии Украины

Также президент США подтвердил готовность к дальнейшему наложению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, оказывающую поддержку российской аннексии.

В открытом доступе появился подробный список новой военной помощи от США.

Список обнародовал журналист американского издания «Голос Америки» Остап Ярыш.

О новом пакете поддержки украинской армии на сумму $625 млн стало известно после сегодняшнего телефонного разговора президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В ходе разговора американский лидер заверил, что Штаты никогда не признают аннексию россией* украинских территорий и будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Как сообщил журналист «Голоса Америки», в пакет помощи войдут:

четыре ракетных системы М142 HIMARS;

16 155 мм гаубиц (вероятно М777);

75 тыс. снарядов 155 мм калибра;

500 высокоточных артиллерийских снарядов (вероятно M982 Excalibur);

1 тыс. снарядов RAAM, создающих противотанковые минные поля;

16 105 мм гаубиц (вероятно M119);

30 тыс. 120 мм минометных снарядов;

200 бронемашин MaxxPro с усиленной противоминной защитой;

Мины Claymore;

200 тыс. патронов для стрелкового оружия;

другое оборудование.

«Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, в частности, путем предоставления сегодня нового пакета безопасности помощи на сумму 625 миллионов долларов, включающего дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные машины», – сообщили в Белом Доме.

Также президент США подтвердил готовность к дальнейшему наложению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, оказывающую поддержку российской аннексии.

«Курсор» писал ранее, что у Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!