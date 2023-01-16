В Беларуси начались совместные летные учения с россией

Сегодня, 16 января, на территории Беларуси, вблизи украинской границы, стартовали совместные авиационные учения подразделений ВС Беларуси и российской федерации*, входящих в региональную группировку войск.

Об этом сообщили на Telegram-странице минобороны Беларуси.

Целью таких учений назвали «повышение оперативной совместимости» во время выполнения учебно-боевых задач. Они продлятся до 1 февраля, в ходе учений военнослужащие будут отрабатывать ведение воздушной разведки, авиационную поддержку группировок войск, высадку десанта, эвакуацию раненых.

Тем временем, в ВСУ заявили, что будут тщательно следить за этими учениями и что все аэродромы противника находятся под вниманием радиолокационной разведки и разведки вообще.

«Курсор» писал ранее, то в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

Еще мы писали, что в Беларуси создают аналог российской ЧВК «Вагнера», основанный на базе частного охранного предприятия «ГардСервис».

Напомним, что на территорию Беларуси продолжают пребывать российские военные, а также техника и боеприпасы. Вполне вероятно, что оккупанты смогут повторить попытку наступления на север Украины. На данный момент угроза существует, но незначительная. Однако в краткие сроки ситуация может измениться.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!