В Беларуси во время полета загорелся российский истребитель

Жители Молодечненского района в Минской области рассказали, что слышали мощный взрыв, от которого в некоторых домах затряслись окна. Но этот взрыв был связан с возгоранием двигателя в одном из российских МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов».

Сегодня, 19 февраля, на территории Беларуси поднялись в воздух несколько российских истребителей, в связи с этим в Украине была объявлена воздушная тревога. Но во время полета один из боевых самолетов оккупантов загорелся.

Как сообщает «Гаюн», в 10:59 по киевскому времени над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва — на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания.

Вследствие инцидента истребитель экстренно завершить полет и вернуться на аэродром «Мачулищи».

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 16 января, на территории Беларуси, вблизи украинской границы, стартовали совместные авиационные учения подразделений ВС Беларуси и российской федерации*, входящих в региональную группировку войск.

Еще мы писали, что российская федерация использует территорию Беларуси в своих целях еще с начала полномасштабного вторжения в Украину, и сейчас туда свозит как солдат, так и технику. Но американская разведка заявляет, что пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!