В Беларуси заявили о пожаре на военном аэродроме

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила о взрывах и вспышках на аэродроме Зябровка. Всего было не менее восьми вспышек.

В Гомельской области Беларуси на военном аэродроме Зябровка этой ночью произошло возгорание техники. Об этом сообщает Минобороны Беларуси утром в четверг, 11 августа.

«10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», – заявили в военном ведомстве.

В свою очередь мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о взрывах и вспышках на аэродроме Зябровка. Всего было не менее восьми вспышек.

«С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась ударная волна, пару раз через облачность были видны световые проблески. Направление – зябровский аэродром», – говорится в сообщении.

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